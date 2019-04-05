TBMM Başkanı Şentop: Doha'da ırkçılık ve İslamofobinin gündeme alınması başvurumuzu ilettim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Son derece önemli gördüğümüz ‘ırkçılık, hoşgörüsüzlük, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı önlenmesi ve bu sorunlarla mücadele edilmesi’ başlığının da acil gündem maddesi olarak ele alınması yönünde başvurumuzu birkaç gün önce Parlamentolararası Birlik Başkanına ilettim" dedi.

Şentop, Katar’ın Başkenti Doha’da düzenlenecek Parlamentolararası Birlik (PAB) 140. Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Doha’ya hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Şentop, ziyarette kendisine Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Prof.Dr. Orhan Atalay ile Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyeleri Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, Hişyar Özsoy ve Prof.Dr. Abdul Ahad Andican’ın da eşlik edeceğini söyledi.

RUSYA PARLAMENTOSU BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK

Parlamentolararası Birliğin farklı siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için bir diyalog ve parlamenter diplomasinin merkezi olduğunu belirten Şentop, "Halklarımızın temsilcileri olan biz parlamenterlerin, çeşitli konulardaki görüşlerini ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına imkan veren PAB, küresel sorunlara çözümler geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır" dedi. Ziyaret esnasında Gürcistan ve Rusya Federasyonu Parlamento Başkanlarının yanı sıra diğer ülkelerin Parlamento Başkanları ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin de yapılacağını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılacak adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuesvas Barron ile de bir görüşme gerçekleştirerek Birlik ile iş birliğimizi ve iletişim kanallarımızı güçlendirme konusunda istişare edeceğiz. Genel Kurul konuşması dışında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Danışma Toplantısı, Parlamentolar Arası Birlik bünyesinde ortak ve gözlemci üye statüsünde bulunan Parlamenter Asamble Başkanları ile Danışma Toplantısı ve Meclis Başkanları Diyalog Toplantısı çerçevesinde de hitaplarda bulunacağım" diye konuştu.