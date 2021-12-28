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  4. TBMM Başkanı Şentop duyurdu: Üçüncü doz aşımı TURKOVAC oldum

TBMM Başkanı Şentop duyurdu: Üçüncü doz aşımı TURKOVAC oldum

28.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC olduğunu belirterek, "İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Arnavutluk ile halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı yeri olduğunu vurgulayan Şentop, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin, 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcı olduğuna işaret ederek, "Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz, ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır." diye konuştu.

Arnavutluk'un, AB'ye üyelik sürecini desteklediklerini kaydeden Şentop, Arnavutluk ile AB arasında hükümetler arası konferans düzenlenmediği için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz AB'nin çifte standartlı yaklaşımlarına alışkınız yıllardır. AB'nin karar alma konusunda gecikmesi ve bu süreçlerdeki vizyonsuzluğu Balkanlar'da özellikle birçok konuyu da olumsuz yönde etkilemektedir. Bosna Hersek ve Kosova ile ilgili sorunlar başta olmak üzere, pek çok konu, AB'nin vizyonsuz yaklaşımları sebebiyle sorumluluk taşıması gerektiğini düşündüğümüz konular. AB üyeliği hedefiyle gerçekleştirmekte olduğunuz yargı ve seçim reformlarını da yakından takip ediyoruz."

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"TEDAVİ VE AŞILAR DA KÜRESEL OLMALI"

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğine işaret eden Şentop, salgın sürecinin, uluslararası ilişkilerin insani boyutunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Virüsün yeni varyantlarının çıktığını anımsatan Şentop, "Birkaç gün içinde Güney Afrika'daki bir mutantı Hollanda'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya'da görebiliyoruz. Batı Avrupalılar genelde küreselleşmeyi paranın hızlı ve serbest dolaşımı, insanın, özellikle emeğin hızlı ve serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı olarak görüyorlardı ama hastalıklar ve virüsler de serbest dolaşıyor, küresel... Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin. TURKOVAC'a kullanım onayı aldığına dikkati çeken Şentop, "Ben kendim de üçüncü dozu TURKOVAC oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, KÖTÜ GÜNLERDE DE ARNAVUTLUK'UN YANINDA"

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ise Türkiye'nin, Arnavutluk'un çok kıymetli dostu olduğunu anlattı.

Nikolla, 2019'da Arnavutluk'ta meydana gelen deprem sonrası yaptığı yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de Arnavutluk'un yanında olduğuna işaret eden Nikolla, "Biz şu anda görüşmedeyken Arnavutluk'ta gerçekten çok güzel bir olay gerçekleşmektedir. 524 aile, ocak ayında yeni evlerine girmiş olacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve Türk hükümeti sayesindedir." sözlerini sarf etti.

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Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği bölge hastanesine ilişkin ise Nikolla, "Bir sene 3 ay gibi bir zamanda bölgesel bir hastanenin inşası hayal gibi geliyordu. Ama oldu ve bizim için çok kıymetli. Bu hep sizin yardımlarınız sayesinde gerçekleşti. Arnavutluk'a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Nikolla, Türk şirketlerini Arnavutluk'a yatırım yapmaya çağırdı.

Daha sonra Nikolla, TBMM Başkanı Şentop ile 15 Temmuz'da FETÖ hain darbe girişiminde Meclis'in bombalanan alanını ve Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.

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Arnavutluk Mustafa Şentop

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