TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bize şunu gösterdi, aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, Meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde olan örgütün mensubu olan kişiler arasında bilgi bakımından iyi yetişmiş kişiler de vardı. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı." dedi.

Şentop, bazı ziyaret ve açılışlar için geldiği Edirne'de, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Kerman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra Atatürk Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, eğitimin en fazla önem verdikleri alanlardan biri olduğunu söyledi.

Okullaşma, öğretmen ve öğrenci sayısı bakımından 2002 yılından bu yana her alanda yüzde yüz artışların olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk ve orta öğretimde yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Öğretmen sayımızda 1 milyon civarında, aslında standartta baktığımızda 20 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Branşlar arasındaki farklılıklar bazı yerlerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını arttırıyor. Bunun dışında 2002'de Türkiye'de 540 bin öğretmen varken, şimdi öğretmen sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır.