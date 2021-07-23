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  4. TBMM Başkanı Şentop Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutladı:

TBMM Başkanı Şentop Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutladı:

23.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Emperyalist devletlerin meşum şark planlarını bozan aziz milletimizin hürriyetine kavuşmasında, devletimizin bağımsız devletler ailesinin şerefli bir üyesi olmasında 102 yıl önce Erzurum'da toplanan kongrede alınan kararların büyük katkısı olmuştur"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Emperyalist devletlerin meşum şark planlarını bozan aziz milletimizin hürriyetine kavuşmasında, devletimizin bağımsız devletler ailesinin şerefli bir üyesi olmasında 102 yıl önce Erzurum’da toplanan kongrede alınan kararların büyük katkısı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Şentop, Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondoros Ateşkes Anlaşması sonrası düşman kuvvetlerinin Anadolu'yu hile ve desise ile işgal etmelerinin ardından başlayan istiklal mücadelesinin zaferle neticelenmesindeki en önemli adımlardan birinin 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi ile atıldığını kaydetti.

Anadolu'nun doğudaki kalesi Erzurum'un, toplanan kongre ile istiklal mücadelesinin irade merkezi olma hüviyetine kavuştuğunu ve alınan kararlar ile tarihi hüviyetinin bir kez daha tespit edildiğini belirten Şentop, "Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun vurgulandığı kongrede hangi şart altında olursa olsun milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkılacağı vurgulanmıştır. Böylece Paris ve Londra konferanslarında alınan kararlarla milletimizi hacir altına alma planlarının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği mesajı bütün dünyaya ulaştırılmıştır." dedi.

Mustafa Şentop, iki hafta süren müzakereler neticesinde alınan kararların oluşturduğu heyecan dalgasının vatanın her köşesinde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma konusunda milletin umut ve inancını pekiştirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara'da açılması yolundaki iradenin de teyit edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emperyalist devletlerin meşum şark planlarını bozan aziz milletimizin hürriyetine kavuşmasında, devletimizin bağımsız devletler ailesinin şerefli bir üyesi olmasında 102 yıl önce Erzurum’da toplanan kongrede alınan kararların büyük katkısı olmuştur. Bugün de millet ve devlet olarak Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda varlığımızı ve birliğimizi muhafaza ederek istikbal yolculuğumuzu devam ettirme irade ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 102’nci yıl dönümünü kutluyor, kongre başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kongreye katılan mümtaz merhum üyeleri rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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