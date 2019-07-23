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TBMM Başkanı Şentop, Erzurum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için geldiği kentte Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için geldiği kentte Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Şentop'u, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılmak için geldiği Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ile belediye başkanları karşıladı.

Şentop, beraberindekilerle Erzurum Valiliğine geçti. Vali Memiş tarafından çocukların verdiği çiçeklerle karşılanan Şentop, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle kente geldiğini söyledi.

Kente Erzurum milletvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile geldiğini belirten Şentop, "Burada yapılacak anma programlarına iştirak edeceğiz. 19 Mayıs 2019 ile başlayan ve 29 Ekim 2023'e kadar devam edecek bir 100. yıl kutlamaları dönemi var. Malumunuz Samsun’da 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla Türkiye görüntüsü verilmişti, özlenen bir tablo. Daha sonra Amasya'da, Amasya Tamimi'nin 100. yılında divan üyesi arkadaşlarla bulunduk. Şimdi de Erzurum Kongresi için buradayız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından Vali Memiş'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Belediye binası girişinde çocukların verdiği çiçeklerle karşılanan Şentop, ziyaretinde Sekmen'den belediyenin kentteki çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

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