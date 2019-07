TBMM Başkanı Şentop: “FETÖ’nün Moğolistan için de bir ciddi tehdit olduğunu kendilerine ifade ettim”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop temaslarda bulunduğu Moğolistan’da, “FETÖ’nün Türkiye için olduğu kadar Moğolistan için de bir ciddi tehdit olduğunu kendilerine ifade ettim” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere dün Moğolistan’a geldi. Şentop, meclis heyeti ile birlikte resmi ziyaret için Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’a geldi. Dün akşam saatlerinde Ulanbatur’a varan TBMM Başkanı Şentop’a, havalimanında gerçekleştirilen karşılama sırasında Moğolistan’ın geleneksel içeceği kımız ikram edildi. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde ise Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşmek için geldiği meclis binasında çiçeklerle karşılandı.

“Moğolistan, bizim de ata yurdumuzdur”

Temasları kapsamında Gomboja Zandanshatar ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklamasına “Parlamentonuzun adındaki ‘Kural’ kelimesi ortak tarihi ve kültürel birikimimizin güzel bir göstergesidir. Biz de ‘kurul’ olarak kullanıyoruz. Tarihte bilinen en eski türk yazıtları olan Orhun Abideleri’ne ev sahipliği yapan Moğolistan, bizim de ata yurdumuzdur” sözleriyle başlayan Meclis Başkanı, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti. Şentop, Moğolistan’ın 2011 yılındaki dış politika doktrinindeki değişiklik kapsamında “Türkiye’yi 3’üncü komşu kabul etmesi”nin iki ülke arasında güzel bir adım olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından kameralarım karşısına geçen iki meclis başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Şentop, “Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50’nci yılından bahsediyorsak da milletlerimiz arasındaki ilişki binlerce yıllık bir maziye dayanmaktadır. Bu ortak tarih ve atalarımızın bize bıraktığı miras üzerinde geliştireceğimiz dostluk ve ilişkiler her türlü zorluğu aşacak güçtedir. Bize düşen, bu tarihi birikimden istifadeyle, her alandaki ilişkilerimizi üst düzeye çıkarmaktır. Her iki ülke hükümetlerinde de bu yönde ortak bir irade mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Şentop, “Avrupa’nın ortalarından Japonya’ya kadar uzanana hat üzerinde, ortak kökene dayanan dilleri konuşan milletler var, devletler var. Bunlar arasında, parlamenter demokrasinin imkanlarıyla bir birlik oluşturma yönünde, ‘parlamenter assamble’ oluşturma yönünde bir görüşme de yaptık ve bununla ilgili çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.