HABER

TBMM Başkanı Şentop Fransa'da polisin müdahalesi, terör boyutuna ilerlemiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, terör boyutuna doğru ilerlemiştir dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, terör boyutuna doğru ilerlemiştir dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda 'İnsan Hakları Gençliğin Sesi' konulu sempozyuma katıldı. Sempozyuma, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrıguez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davetliler ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polis müdahalesinin artık şiddet boyutuna ulaştığını belirterek, burada bir Türk gazetecinin de yaralandığını söyledi. Fransız polisinin göstericilere insanlık dışı bir müdahale uyguladığına dikkat çeken Şentop, şöyle konuştu
Bugün burada, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden gösterilere Fransız polisinin müdahalesine değinmezsem konu eksik kalır. Gösterileri takip eden bir Türk gazeteci, polisin müdahalesi sırasında yaralandı. Anadolu Ajansı?nın foto muhabiri Mustafa Yalçın, başına isabet eden bir cisimle kaskı parçalandı ve kaskın parçaları da gözüne isabet etti. Polisin göstericilere müdahalesi sırasında, Mustafa?nın da başına isabet eden cisim, önce gaz fişeği sanıldı; ancak orada bulunan sağlık birimlerinin ifadeleriyle plastik bomba olduğu söylendi. O gazeteci de orada, akreditasyonu yapılmış, demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı uygulamaların dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa?da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, terör boyutuna doğru ilerlemiştir.
'TÜRKİYE DÜNYA MİLLETLERİNİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK'
Şentop, bir yandan 'gelişmiş' denilen, kendilerini güya örnek olarak göstermeye çalışan Batı ülkelerinin, kendi ülkelerindeki uygulamalarında bile ortaya çıkan iki yüzlü tutumlarının görüldüğünü aktararak, Diğer yandan da gözlerimizin önünde cereyan eden insanlık dramlarına şahit olmanın acısını yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz. Türkiye, emperyalist yaklaşımlarla sömürülen insanların haklarının korunması gerektiğini yüksek sesle haykırabilen birkaç ülkeden biri, belki de birincisi. Ülkemiz, demokrasinin kesintiye uğratıldığı acılı yılları da, vesayet rejimlerinin yarattığı toplumsal travmaları da yine demokrasi ile aşabilme azmini hiç kaybetmemiştir. Bu sebeple Türkiye, sadece kendi halkının insan onuruna yakışır şekilde bir hayat sürmesi için verdiği mücadeleyi devam ettirmekle kalmayıp, haklarını savunamayacak durumda olan dünya milletlerinin de sesi olmaya devam edecektir diye konuştu.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna uğurlandı
Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmışUyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Konya'da DHA muhabirine saldırı!

Canlı yayında muhabire saldırı!

FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti! Anneden 'idam getirilsin' açıklaması

Özgecan Aslan'ın annesinden 'idam getirilsin' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.