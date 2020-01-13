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  4. TBMM Başkanı Şentop, Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonundaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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