TBMM Başkanı Şentop, Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Gana D\u0131\u015fi\u015fleri ve B\u00f6lgesel Entegrasyon Bakan\u0131 Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.\nBa\u015fkanl\u0131k Divan\u0131 Salonundaki kabul, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Buras\u0131 \u0130stanbul! Hayran kalacaks\u0131n\u0131zCHP'li \u00d6ztrak: 75 milyar ile y\u00fczlerce konut depreme haz\u0131r hale getirilebilirBah\u00e7eli'den rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir ilk