HABER

TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" dedi.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Başkonsolosluğu'nda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda, uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Bakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedirBakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedir
AK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklamasıAK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.