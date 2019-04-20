TBMM Başkanı Şentop Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini ziyaret etti

BAĞDAT (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şeyh Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife külliyelerini ziyaret etti.

Bağdat'ta düzenlenen "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi"ne katılan Şentop, daha sonra Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret etti. Şentop, buradaki Geylani türbesinde dua etti.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ne de giden Mustafa Şentop, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından restorasyonu sürdürülen bölümlerde incelemelerde bulundu.

Şentop, Ankara'ya hareketinden önce inşaat çalışmaları devam eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yeni yerleşkesini de gezdi.

