TBMM Başkanı Şentop: (Golan tepeleri) İsrail orada işgalcidir, boşaltması gerekir

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri açıklamasıyla ilgili olarak "Ben bunun sadece münferit görüş olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrı dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını kılmak için Sultanahmet Camii'ne geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve beraberindekilerle camide cuma namazını kılan TBMM Başkanı Şentop, camideki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Biz BM başta olmak üzere uluslararası sistemin dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' derken, sistemin yetersizliğini söylüyor. Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir hususu bugün, 1981'de BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararıyla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, orasının ilhak kararının BM'nin tanımadığına dair, bunun hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen keyfi, uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, bir ifadeydi. Ben bunun sadece münferit görüş olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrı dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum. İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, üzerinde 52 yıl geçmiş 'bunu kabul edebiliriz' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil" dedi.