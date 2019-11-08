HABER

TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore ve Endonezya’da FETÖ’nün faaliyetlerine son verilmesini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika’da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerde FETÖ’nün Kore ve Endonezya’daki faaliyetlerine son verilmesi çağrısı yapıldı.
TBMM Başkanı Şentop, Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenenlen MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısının ardından mevkidaşlarıyla iki temaslarda bulundu. Bu kapsamda Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin her alanda geliştirilmesini söyleyen Meclis Başkanı Şentop, "Bu amaçla daha fazla gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum" dedi.
İki ülke ilişkilerinin ardından FETÖ’nün Güney Kore’de devam eden faaliyetlerine değinen Şentop, terör örgütünün faaliyetlerine son verilmesini istedi. Şentop, "Bu terör örgütü biliyorsunuz Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da bir askeri darbe teşebbüsünde bulundu. Bu terör örgütünün askeri darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği yargı organlarımız tarafından da tespit edildi. Tabii bu arada terör örgütünün başka ülkelerde faaliyetlerine dahil de geniş bilgiler elde ettik. Bu bakımdan Güney Kore için de bir tehdit olduğunu düşündüğümüz bu örgüt konusunda sizleri ikaz etmeyi bir dostluk ve kardeşlik gereği olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ise "Bizler Türkiye’yi çok yakın görmekteyiz ve ilişkilerimiz de oldukça köklü bu bağlamda" dedi.

"Bu örgüt mensupları legal olarak bir okul veya bir STK açsalar onların da terör faaliyeti yapmasını mı bekleyeceğiz?"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile de görüşme gerçekleştirdi. Endonezya’da devam eden FETÖ faaliyetlerine son verilmesini istedi.
Amacının dostlarını uyarmak olduğunu belirten Şentop, "Bu örgüt mensupları legal olarak bir okul veya bir STK açsalar onların da terör faaliyeti yapmasını mı bekleyeceğiz yoksa bir başka ülkedeki terör örgütünün legal yansıması olarak haklarında bir işlem mi yapacağız? Küreselleşen dünyada bir terör örgütü bir ülkede büyük çaplı bir terör faaliyeti yaptıysa o terör örgütünün başka ülkelerdeki yapılanmalarının da terör faaliyetleri yapmasını beklemek gerekmez hukuken. Türkiye’den giden 30-40 kişi yürütmüyor bu faaliyetleri. Onlarca yıl önce Türkiye’den giden o kişiler o ülkenin çocuklarını bu örgüte bağlı kişiler olarak yetiştiriyorlar. Sonra o ülkelerin etkili yerlerinde kimisinde bakan olarak bakan yardımcısı olarak görev yapan bu örgüte mensup kişiler var. Bunları yargıladığımız için aldığımız bilgilere göre bunları tespit ediyoruz. Amacımız dostları sadece uyarmak. Takdir sizin" diye konuştu.
Mattalitti, "Hem siyaset hem de ticaret alanında Endonezya ve Türkiye birbirini destekleyen iki kardeş ülkedir" dedi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Numan Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyorNuman Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyor
Numan Kurtulmuş Kars’taNuman Kurtulmuş Kars’ta

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Numan Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyor

Numan Kurtulmuş: Türkiye büyük oyunu görüyor

Fatih Atalay canlı yayında Meral Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! İYİ Parti'den çok sert tepki

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bülent Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar: 'KHK bir faciadır' dememeliydim

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan 'Taviz vermeyiz' dedi ve duyurdu: 13 kişi elimizde

Erdoğan 'Taviz vermeyiz' dedi ve duyurdu: 13 kişi elimizde

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.