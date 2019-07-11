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TBMM Başkanı Şentop, İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Sergisi’ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi’ni gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi’ni gezdi. Darbe teşebbüsünün birçok noktada önemli stratejik hedefleri olduğunu ancak en önemli hedefinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu ifade eden Şentop, "Dünya tarihinde benzeri olmayan bir olay. Türkiye’yi istikrarsız ve yönetilemez hale getirmek için yapılan bir teşebbüstü" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve İhlas Haber Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop’a TBMM Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar eşlik etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan fotoğraf karelerini inceleyen Şentop, Batuhan Yaşar’dan fotoğrafların hikayesi ile ilgili bilgi aldı.

"Türkiye’yi istikrarsız ve yönetilemez hale getirmek için yapılan bir teşebbüstü"
Fotoğraf sergisini çok anlamlı bulduğunu ifade eden TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin hafızalarda her zaman canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti. Darbecilerin öncelikli hedeflerinin TBMM olduğunu ifade eden Şentop, "15 Temmuz, açık bir şekilde FETÖ terör örgütünün taşeron olarak teşebbüs ettiği bir darbeydi. Türkiye’yi istikrarsız ve yönetilemez hale getirmek için yapılan bir teşebbüstü. Hain darbecilerin yaptıklarını ve milletimizin direnişini hafızamızda canlı tutmalıyız. Milletimiz daha önceki darbelerden farklı olarak buna asla geçit vermeyeceğini ortaya koydu. 15 Temmuz’da milletimizin direnişi Türkiye’de asla darbe olamayacağını, kimsenin de buna teşebbüs etmemesi gerektiğini çok açık şekilde ortaya koydu. Foto Muhabirleri Derneği ve İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraflarını burada servis ediyoruz. Görüntüler çok önemli. Fotoğrafların ayrı bir önemi var. Darbe teşebbüsünün birçok noktada önemli stratejik hedefleri vardı ama en önemli hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisiydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi. Dünya tarihinde benzeri olmayan bir olay. Milletin Meclisine 3 bomba atmışlar. Genel Kurul toplantı halinde birkaç metreyle genel kurula isabet edecek bombalar. Orayı muhafaza ediyoruz. Yaşananları hafızamızda taze tutmak için” dedi.

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