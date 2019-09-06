TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli İTÜ’de yerli elektrikli traktör kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yerli ve milli elektrikli traktör kullandı. Şentop, “Diğer traktörlerden daha başarılı, inşallah seri üretimine geçilir” derken, Bakan Pakdemirli ise, “Önümüzdeki günlerde de bir miktarda olsa biz TİGEM’deki bine yakın traktörümüzün bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Maslak Ayazağa Kampüsü’nde 2020’de seri üretimine geçilecek olan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan milli ve yerli prototip elektrikli traktörünü test etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli traktörlerin çiftçinin yakıt maliyetini önemli ölçüde azaltacak. Bakan Pakdemirli ile traktöre binan Şentop, kampüs içerisinde birkaç kez tur attı.

“Tüm testlerden başarılı çıkmış, inşallah bunun seri üretimine geçilir”

Testin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ankara’da bakanlığımız hasatla ilgili yapmış olduğu şenlikte Cumhurbaşkanımız bunu kullanmıştı. O traktör budur. İnşallah buradan hareketle yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları Türkiye imal edecek. Onlardan bir model, bunların geliştirilmesi ve desteklememiz lazım. İlk test çok iyiydi, burada imkanlarımız dahilinde kullandık. Güçlü bir motoru var, zaten daha önce de test edilmiş birkaç görüntü de gördüm. Diğer traktörlerle de güç bakımından yarıştırılmış ve test edilmiş. Hepsinden de başarılı çıkmış. İnşallah bunun seri üretimine de geçilir. Bunu ümit ediyoruz” dedi.