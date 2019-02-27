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TBMM Başkanı Şentop, ilk ziyaretini memleketine yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop, ilk ziyaretini memleketine yapacak

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek.
Geçen Pazar günü Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un gezi programı netleşti. Meclis'te tebrikleri kabul eden Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirecek. Cuma günü Tekirdağ'a gitmesi beklenen Mustafa Şentop'un, Pazartesi günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyarette bulunması planlanıyor. KKTC'den sonra Azerbaycan'a gidecek olan Mustafa Şentop, burada 2 gün kalacak. Şentop, ailesinin Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmesi nedeniyle buraya da bir gezi düzenleyecek.

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