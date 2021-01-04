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  4. TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y

TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 18:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım"


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Kırklareli Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
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Sabah
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İkindi
15:39
Akşam
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Onur Eczanesi
Merkez
İlaç Evi Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Ece Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
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