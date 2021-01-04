TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y
TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y
TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım"