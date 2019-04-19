TBMM Başkanı Şentop Irak'a gidiyor

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın beraberindeki heyet ile birlikte 'Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak için Irak'a gidecek.

Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda düzenlenecek zirveye, Irak'a komşu ülkelerin parlamento başkanları ve milletvekilleri katılacak. Parlamento başkanları aile fotoğrafı çekimi ile başlayacak zirvenin açılış konuşmasını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi yapacak. Zirvede Irak'ta güvenliğin tesis edilmesi, terörle mücadele, Irak'ın bütünlüğü, bölge ülkeleri ile işbirliği, ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak. Zirvede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuşma yapacak.

Zirve, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mohammed Al-Halboosi'nin konuk parlamento başkanları onuruna verileceği öğle yemeği ve sonuç bildirgesinin açıklanması ile son bulacak.

