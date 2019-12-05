TBMM Başkanı Şentop, İslam dünyasında, yönetenlerle halk arasındaki bağa dikkati çekti:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam dünyasının yeni yeni uyanmaya başladığı bu dönemde en önemli probleminin, halklarla onları yönetenler arasındaki bağların zayıflığı olduğuna dikkati çekerek, "Eğer ülke içinde bir güç alamazsa siyasi iktidar, o zaman o gücünü başka yerlerden elde etmeye çalışır. Onun için Cumhurbaşkanımızla Trump'ın görüşmesini bir gözden geçirin, zihninizde canlandırın. Bir de 'Haniymiş benim diktatörüm' diye çağırdığı şahsın görüşmelerinin nasıl olacağını tahmin edin." dedi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda, Stratejik Düşünce Grubu Derneği Başkanı Mohammed Salem Al-Rashed, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve beraberindeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Meclis Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaklaşık 17 yıldır ortaya konulan performansın ekonomik, siyasi ve uluslararası pozisyon bakımından Türkiye'yi çok önemli bir yere taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 18'inci büyük ülkesi durumunda olduğuna işaret eden Şentop, birçok ekonomik saldırıya, dünyanın yaşamış olduğu ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisinin gücünü, direncini ispat ettiğini vurguladı.