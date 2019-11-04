HABER

TBMM Başkanı Şentop Japonya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya'ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı

TOKYO (AA) - G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya'ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop'u taşıyan özel uçak, Japonya'ya giderken yakıt ikmali için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a indi. Şentop'u burada Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Bosko karşıladı.‬

Havalimanında bir süre Kazak yetkililerle görüşen Şentop, daha sonra G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareket etti.

Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis heyetinde yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri ve MHP İstanbul Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tokyo Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Mercan'ın TBMM Başkanı Şentop onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Yemekte Tokyo'daki bazı STK temsilcileri ile iş adamları da hazır bulundu. Şentop, Büyükelçi Mercan'dan Tokyo'daki faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yemeğin ardından TBMM Başkanı Şentop, Büyükelçilik defterini imzaladı, Meclis heyeti ve Büyükelçi Mercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldiSoylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi
CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı! CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Hasan Murat Mercan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Japonya Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Bosko TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi

Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi

Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Kurtulmuş'tan 'gastronomi' yerine 'yemek sanatı' önerisi

Kurtulmuş: Allah rızası için şu lafı kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.