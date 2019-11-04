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TBMM Başkanı Şentop Japonya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği Japonya’da PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo, Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise, Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya’ya giderken, uçağı yakıt ikmali için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’a uğradı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği Japonya’da PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo, Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise, Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya’ya giderken, uçağı yakıt ikmali için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’a uğradı. TBMM Başkanı Şentop’u Nur Sultan Havaalanı’nda Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Bosko karşıladı.
G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya’ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da Büyükelçi Hasan Murat Mercan tarafından karşılandı. Şentop ile Meclis heyetinde yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri MHP İstanbul Milletvekili Erkan Haberal, Dışişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs Tokyo Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Hasan Murat Mercan’ın Başkan Şentop onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Yemekte Tokyo’da bulunan bazı STK temsilcileri ile iş adamları da hazır bulundu. Başkan Şentop, Büyükelçi Mervan’dan Tokyo’daki faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yemeğin ardından TBMM Başkanı Şentop Büyükelçilik defterini imzaladı, Meclis heyeti ve Büyükelçi Murat Mercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şentop’un ikili temasları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı. Şentop açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ve zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile görüştü. Şentop, FETÖ’nün Güney Afrika’daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi. Güney Afrika Meclis Başkanı Modisa da Türkiye’nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp, “Güney Afrika’yı kullanarak Türkiye’ye saldırıda bulunabilirler” uyarısında bulunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi. Şentop, FETÖ’nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda işbirliği yapılmasını istedi.

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