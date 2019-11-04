TBMM Başkanı Şentop Japonya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği Japonya’da PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo, Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise, Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya’ya giderken, uçağı yakıt ikmali için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’a uğradı. TBMM Başkanı Şentop’u Nur Sultan Havaalanı’nda Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Bosko karşıladı.

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya’ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo’da Büyükelçi Hasan Murat Mercan tarafından karşılandı. Şentop ile Meclis heyetinde yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri MHP İstanbul Milletvekili Erkan Haberal, Dışişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs Tokyo Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Hasan Murat Mercan’ın Başkan Şentop onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Yemekte Tokyo’da bulunan bazı STK temsilcileri ile iş adamları da hazır bulundu. Başkan Şentop, Büyükelçi Mervan’dan Tokyo’daki faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yemeğin ardından TBMM Başkanı Şentop Büyükelçilik defterini imzaladı, Meclis heyeti ve Büyükelçi Murat Mercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.