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TBMM Başkanı Şentop, Kapaklı Belediyesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin’i ziyaret etti.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin’i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Ak Parti’li Mustafa Çetin’e tebrik ziyaretinde bulundu. Şentop’u belediye önünde Başkan Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Ercan Uçel, belediye meclis üyeleri, partililer ile vatandaşlar karşıladı. Şentop, daha sonra partililerle birlikte belediye binasına geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yarım saatlik toplantının ardından belediye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, “Seçimden sonra Ankara’daki yoğunluktan ötürü Kapaklı’yı ziyaret edememiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde Kapaklı Belediyesi’ni kazanan Mustafa Çetin ile uzun yıllardır siyasette beraber çalışıyoruz” dedi.

Ramazanın son günlerini Tekirdağ’a ayırdığını belirten Şentop,"Gerçekten önemli bir fırsat oldu. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile birlikte Kapaklı’nın sorunlarını konuştuk. Sorunlarla ilgili hızlı ve süratli bir çalışma yürütüyoruz. En kısa zamanda gerçekleştirme imkanı olacaktır. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi. Gazetecinin, “Kapaklı için müjde var mı ?"‘ sorusu üzerine Şentop, “Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir çok konuyu konuştuk. Müjde için vakit var. Vakti gelince de Başkanımız Mustafa Çetin sizlere açıklayacaktır” dedi.

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