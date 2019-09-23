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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan’da Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan’da Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan’ın başkenti Nursultan’a gelmişti. Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya gelen Şentop daha sonra Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Karadağ Meclis Heyeti ile görüştü.
Şentop’un Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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