TBMM Başkanı Şentop Katar Emiri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Al Sani, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Şentop'u kabul etti.

Türkiye ile Katar arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği konuları ele alındı.

Meclis Başkanı Şentop görüşmede Katar Emiri Al Sani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Bugün başlayan PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2200 kişi katılıyor. Genel kurul 10 Nisan'a kadar sürecek.

