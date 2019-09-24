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TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Prof.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Şentop ve TBMM heyeti, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Sonrasında Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmoud ile görüştü

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