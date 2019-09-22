TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'a gidiyor

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da düzenlenecek, Avrasya Parlamento Başkanları 4'üncü Toplantısı'na katılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantının 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temasıyla 23-24 Eylül'de Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin'in ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi. Geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 3'üncüsü gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılacağı belirtildi. Şentop'un toplantıda, Türkiye'nin bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini ortaya koyacağı, toplantı öncesi ve sonrası Türkiye'yi kapsayan veya yakından ilgilendiren konularla ilgili parlamento başkanları düzeyinde görüş alışverişinde bulunacağı vurgulandı.

'TÜRKİYE'NİN SAMİMİ ADIMLARI GÖRMEYE İHTİYACI VAR'

Şentop ise toplantıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları 4'üncü toplantısının konusu, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık. Bölgemizin, özellikle de Türkiye'nin, bu başlıklarda yer alan konularda ortak ve samimi adımları görmeye gerçekten çok büyük ihtiyacı var. Dünya nüfusunun 3 milyarından fazlasını barındıran bu coğrafyanın, dünyanın kaderinin çizilmesinde ne kadar etkinliğinin olduğu, bütün bu coğrafyada bulunan ülke yönetimlerince cevabı verilmesi ve özellikle de cevabı aranması gereken bir soru. Türkiye, kendisini de içinde barındırdığı bu bölgede sorunların çözümü için söz sahibi olabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'dünya 5'ten büyüktür' sözüyle ortaya koyduğu bakış ve duruşunu sürdürmek için tüm koşullarını sonuna kadar zorlamaktadır."

Şentop ve beraberindeki heyet, iki gün sürecek zirvenin ardından Çarşamba günü yurda dönecek.

