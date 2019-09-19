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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Şentop, görüşmeler sonrası Başbakan Tatar ve konuk heyete TBMM Genel Kurulu'nu gezdirdi. Şentop, daha sonra TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Roem Kono ve beraberindeki heyet ile de bir araya geldi. Günnar, Endonezya'da FETÖ iltisaklı 11 okulun bulunduğunu, 'eğitim' adı altında faaliyet gösteren bu okulların yalnız Türkiye için değil Endonezya'nın güvenliği açısından da tehdit kaynağı olduğunu söyledi. Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Kono ise TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında dost ve kardeş ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

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