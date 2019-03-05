TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında iki ülkenin Meclisleri arasındaki işbirliğinin artırılması için çalışıldığına değinerek “Yaşanan çözüm sürecinde gelinen kritik aşamada uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından, doğrudan dinlemesi son derece yararlı olacaktır. KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına her platformda önem veriyoruz. Bu sebeple Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere sizin de katılmanıza çok büyük önem atfediyoruz. Nitekim İzmir’de TÜRKPA’da, İstanbul’da Avrasya Parlamenterler Asamblesi Toplantısında, Kıbrıs davasının dile getirilmesine imkan tanıdık” ifadelerini kullandı.

"TBMM’nin tecrübelerinden faydalanacağız"

Kıbrıs Meclisinin, TBMM’nin tecrübelerinden faydalanmak için heyecanlı ve istekli olduğunu vurgulayan Ulucay, "Bu çerçevede çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz yürütülecektir. Personelimizin de TBMM personelinin çalışmalarından faydalanması için bir dizi faaliyetlerden yararlanıyoruz” dedi. İki Meclisin dostluk grubunun yakın zamanda bir araya geleceğine işaret eden Uluçay, “2019’a süratle başladık, bu yıl yasama faaliyetlerimiz ve dış ilişkiler faaliyetlerimiz daha yoğun gidiyor” ifadesini kullandı.