HABER

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında iki ülkenin Meclisleri arasındaki işbirliğinin artırılması için çalışıldığına değinerek “Yaşanan çözüm sürecinde gelinen kritik aşamada uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından, doğrudan dinlemesi son derece yararlı olacaktır. KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına her platformda önem veriyoruz. Bu sebeple Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere sizin de katılmanıza çok büyük önem atfediyoruz. Nitekim İzmir’de TÜRKPA’da, İstanbul’da Avrasya Parlamenterler Asamblesi Toplantısında, Kıbrıs davasının dile getirilmesine imkan tanıdık” ifadelerini kullandı.

"TBMM’nin tecrübelerinden faydalanacağız"
Kıbrıs Meclisinin, TBMM’nin tecrübelerinden faydalanmak için heyecanlı ve istekli olduğunu vurgulayan Ulucay, "Bu çerçevede çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz yürütülecektir. Personelimizin de TBMM personelinin çalışmalarından faydalanması için bir dizi faaliyetlerden yararlanıyoruz” dedi. İki Meclisin dostluk grubunun yakın zamanda bir araya geleceğine işaret eden Uluçay, “2019’a süratle başladık, bu yıl yasama faaliyetlerimiz ve dış ilişkiler faaliyetlerimiz daha yoğun gidiyor” ifadesini kullandı.

"Kıbrıs Türkü hak ettiği konuma gelecek"
Kıbrıs konusunda KKTC ve Türkiye’nin birlikte çalıştığını hatırlatan Uluçay, “Bugüne kadar geldiğimiz noktada gerçekten elde etmiş olduğumuz kazanımla, hem KKTC’nin hem Türkiye’nin birlikte yoğun efor sarf ettiği özverili çalışmalarıyla elde etmiş olduğumuz noktalardır. Biz bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Kıbrıs konusunda da siyasi eşitliğimizin sağlanması halinde, sonuç odaklı, ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin liderler arasında tekrar başlaması halinde, mutlaka bu çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de, dünyada hakkettiği yeri almak için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Ve mutlaka Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği yeri, uluslararası hukuk çerçevesinde kazanacaktır” diye konuştu.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)Mansur Yavaş: Çılgın projelere harcayacak paramız yok (2)
AK Parti İl Başkanı: Ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğizAK Parti İl Başkanı: Ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.