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TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek, ardından Azerbaycan'a geçerek temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek, ardından Azerbaycan'a geçerek temaslarda bulunacak.
Mustafa Şentop, TBMM Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Şentop, yarın KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Şentop, KKTC ziyareti sonrasında Azerbaycan'a hareket edecek. Şentop ve beraberindeki heyet, buradaki temaslarından sonra yurda dönecek.

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