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TBMM Başkanı Şentop, KKTC'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Şentop, 5-6 Mart tarihlerini kapsayacak KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, meclis başkanı seçildikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Şentop, KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Şentop, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinde kendisine TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan oluşan heyetin eşlik edeceğini belirtti. Şentop, şöyle konuştu: "Ziyaretemizde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile biraraya gelerek, önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunucağız. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı da ziyaret edeceğiz."

AZERBAYCAN ZİYARETİ
Azerbaycan ziyaretine ilişkin de konuşan Şentop, "Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti vesilesiyle de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Sayın Nevruz Memmedov ile yapacağımız başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Meclis başkanı Şentop'un açıklaması
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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