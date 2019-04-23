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TBMM Başkanı Şentop, koltuğunu Selahattin Ortagenç’e devretti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu Selahattin Ortagenç’e devretti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu Feride Beşikçioğlu 5.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu Selahattin Ortagenç’e devretti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu Feride Beşikçioğlu 5. sınıf öğrencisi Selahattin Ortagenç’e Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapılan bir törenle devretti. TBMM Başkanı Şentop öncelikle Ortagenç’e mazbatasını verdi.
Ortagenç ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özel bir bayram olduğunu belirterek, ülkenin dört bir köşesindeki çocukların bayramının da kutladı. Ortagenç, ülke, millet ve çocuklar için çalışacakların kaydetti. Ortagenç, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Ortagenç, meclis çalışmalarına ilişkin soruya “Bugünün gündemi 23 Nisan” cevabını verdi.
Ortagenç, ‘Türkiye’de neyi değiştirirsiniz’ sorusuna, “Ülkemiz için hayırlı olanı, eksik olanı değiştirirdim” şeklinde cevap verdi.

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