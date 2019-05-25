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TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek olan Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından düzenlenecek "Yeni Bin Yılın Başında Küresel Barış Vizyonu" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca Şentop, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, İBU ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin ev sahipliğinde, Haliliye Belediyesinin katkılarıyla başkent Üsküp'te düzenlenecek iftar programına katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop Üsküp

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