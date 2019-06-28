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TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ev sahipliğinde ve TBMM Başkanlığının himayelerinde gerçekleşecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.

Şentop ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenecek programda yer alacak ve ülkenin farklı şehirlerinde temaslarda bulunacak.

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Kuzey Makedonya Mustafa Şentop Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp YTB

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