HABER

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da "Türk kültürü" sempozyumunda konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

"Bütün toplumların en temel sorunlarından biri, ötekine vandallık, umursamazlık hatta düşmanlık yapmak. Son yıllarda yükselişini kaygıyla izlediğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplumların en temel sorunlarından birinin vandallık, umursamazlık hatta düşmanlık olduğunu belirterek, "Son yıllarda yükselişini kaygıyla izlediğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamaları çerçevesinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürü'nün Kaybolan Değerleri" Sempozyumu düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyumun açılışına Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler ve iş adamlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun çok önemli bir başlığı tartışmak üzere düzenlendiğini vurguladı.

Çağın en temel fikri açmazlarından, meselelerinden birisinin kavramları yerli yerine oturtamamak olduğunu ifade eden Şentop, bu çerçevede kültür kavramı üzerinde durarak, "Kültür, hem sabit hem değişken hem toplumu şekillendiren hem de toplum tarafından şekillendirilen bir niteliğe sahiptir." diye konuştu.

Şentop, kültürü inşa eden kurumlar arasında olan dilin, onu sonraki nesillere aktarma işlevine de sahip olduğunu aktardı.

Bir düşünürün "İnsanların hem bir coğrafyanın hem de bir çağın mensubu olduğu" sözünü hatırlatan Şentop, "Bizler, hem Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın, Arnavutluk'un, Bulgaristan'ın hem de içinde yaşadığımız modern çağın, küresel zamanın mensubuyuz. İşte kültürü, kültürel değer adını verdiğimiz prensipleri ve öncelikleri, bu iki zaviyeden değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun başlığı olan Türk kültürünün hangi değerleri kaybettiği konusunda aşağı yukarı bir mutabakat olduğunu dile getiren Şentop, bu değerlerin kaybına nelerin sebep olduğunun tefekkür edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk yemeklerinin önemine dikkati çekerek, Türk mutfağının bu kadar zengin olmasının sebebinin hazza ve yemeye düşkünlükten gelmediğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Kanaatimce bunun açıklaması başka yerde aranmalı. Türkler en güzel yemeklerini kendileri için değil, misafirleri için hazırlar. Misafir ağırlamayı çok seven, misafiri Tanrı'nın lütfu ve bereket kaynağı olarak gören Türklerin zengin bir mutfağa sahip olması gayet tabiidir. Fakat tek sebep bu da değildir. Mutfağımızın zengin olmasının bir diğer sebebi de farklı kültürlerle temas konusunda istekli ve iyi niyetli olmamızdır."

Modern anlayışın, cemiyeti parçalayan, aileyi bölen ve bireyi sadece kendi menfaati için acımasızca rekabet eden bir hale büründürdüğünü ifade eden Şentop, "Bu benmerkezci ahlak, insanı derin ve trajik bir yalnızlığa itiyor. Sadece Türk toplumunun değil, bütün toplumların en temel sorunlarından biri, ötekine vandallık, umursamazlık hatta düşmanlık yapmak. Son yıllarda yükselişini kaygıyla izlediğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir." dedi.

Şentop, son 150 yılda büyük acılara muhatap olmuş, derin ve kanlı trajediler yaşamış bu toprakları yeniden barış ve selamet adasına getirmenin mümkün ve gerekli olduğuna işaret ederek, "Bu konuda en büyük çaba da farklı milletten insanların barış içinde yaşadığı Kuzey Makedonya halklarına düşmektedir. Türk topluluğu da bu konuda öncü ve yapıcı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi de 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nü tebrik ederek, bu günün resmileşmiş olmasının Kuzey Makedonya'nın farklı topluluklara yönelik saygın yaklaşımının bir diğer önemli nişanesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine destek verdiğini vurgulayan Caferi, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği protokol anlaşmasının TBMM'de onaylanmasından dolayı Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Caferi, ayrıca iki ülke vatandaşları arasındaki dostluk ve aile bağlarının bölgedeki tüm ülkeler için örnek teşkil ettiğini söyledi.

MATÜSİTEB Başkanı Emin ise sempozyum çerçevesinde Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan 13 ülkeden 20'ye yakın Türkoloğun tebliğ sunacağını bildirdi.

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Antalya’da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandıAntalya’da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kirazlıtepe'de incelemelerde bulundu:Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kirazlıtepe'de incelemelerde bulundu:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kuzey Makedonya

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu! Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Aralarında polisler de var

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.