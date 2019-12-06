TBMM Başkanı Şentop: Libya ile imzalanan mutabakat uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı bozdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bursa'da Bahçeşehir Kolejinin Orhangazi kampüsü açılışına katılan Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın çok kısa zamanda TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı.

Libya'nın anlaşmanın üzerlerine düşen kısımlarıyla ilgili prosedürleri tamamladığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Bunu şimdi Birleşmiş Milletler'e vererek bu konuda uluslararası geçerliliğini de ilan etmiş olacağız. Şu anda iki ülke arasındaki çerçeve tamamlanmış oldu. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım, Türkiye'nin çok stratejik bir adımı. Düşünülen, yapılması planlanan aslında uluslararası hukukun sınırlarının dışındaki birçok girişimi de önleyecek önemli bir adım. Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu."