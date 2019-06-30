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TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "(Kuzey Makedonya'nın NATO’ya üyelik protokolünün onaylanması) Muhtemelen azami bir ay içerisinde bizim Genel Kurulumuzda da onaylanmış olur"

MANASTIR (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın NATO’ya üyelik protokolünün azami bir ay içerisinde TBMM Genel Kurulunda onaylanacağını bildirdi.

Kuzey Makedonya’daki temasları kapsamında ülkenin güneyindeki Manastır şehrini ziyaret eden Şentop, burada İshak Çelebi Camisi'ni ziyaret etti.

Şentop, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak Kuzey Makedonya’daki temaslarına değindi.

Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldığını hatırlatan Şentop, "Belki de Üsküp tarihinin en büyük, en kapsamlı kongresiydi." dedi.

Şentop, Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın iki dost ve kardeş ülke olduğunu kaydederek, Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan ve Üsküp’te ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Kuzey Makedonya’nın uluslararası kurumlarda, gerek Avrupa gerekse Avrupa-Atlantik kurumlarında her zaman destekçisi olduğunu belirten Şentop, "Bize göre haksız bir şekilde de olsa Makedonya’nın önünde isimle ilgili bir problem vardı. Yunanistan’ın itirazları bağlamında. Bu da aşılmış oldu. Böylece Makedonya’yı en kısa zamanda gerek Avrupa gerek Atlantik kurumlarında görmüş olacağız." diye konuştu.

Şentop, kendisinin ülkenin güneydoğusunda bulunan Gevgeli şehrinden Türkiye'ye göç eden, hicret eden bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, bu bakımdan Kuzey Makedonya'ya ayrı bir ilgi ve alakası olduğuna dikkati çekti.

Kuzey Makedonya’nın NATO’ya girişi ile ilgili NATO üyesi ülkelerin her birinin bir protokolü kabul etmesi gerektiğini anımsatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun hukuki süreçleri var. Bununla ilgili Türkiye’nin yapması gereken işlemi Meclis Başkanı olarak Dışişleri Komisyonumuza sevk etmiştim. 31 Mayıs’ta sevk etmiştik, Dışişleri Komisyonumuzda belli bir sıra dahilinde görüşülüyor bu tür anlaşmalar. Tabii çok yoğun olduğu için aslında uzun sürüyor fakat ben buraya gelmeden önce Dışişleri Komisyonu başkanımızla görüştüm bu protokolün öne alınması için, önümüzdeki hafta inşallah bu Dışişleri Komisyonunda görüşülecek. Akabinde de en kısa zamanda, muhtemelen azami bir ay içerisinde bizim Genel Kurulumuzda da onaylanmış olur."

Şentop, ayrıca Manastır kentindeki temasları kapsamında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu Manastır Askeri İdadisi'ni de ziyaret etti.

Burada Atatürk'ün Anı Odası'nı gezen Şentop, Anı Defteri'ni imzaladı yetkililerden bilgi aldı.

Şentop, şehirdeki "Şirok Sokak"ı (Geniş Sokak) gezdi, burada halkla ve Türk turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Manastır Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı Mustafa Şento

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