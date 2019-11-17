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TBMM Başkanı Şentop “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldı. Şentop, “Bir madeni paraysa bizim hayatımız, onun tura tarafı yaşadığımız hayattır. Onun yazı tarafı ise hukuktur” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Meclis Simülasyonu” etkinliğinin açılış törenine katıldı. Beyazıt’taki üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğin açılış toplantısında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen hazır bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Atölyesi Kulüp Başkanı Alihan Canbolat, Etkinlik Danışmanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen “Meclis Simülasyonu” etkinliği hakkında birer konuşma yaptı.
Törende son konuşmayı, aynı zamanda fakültenin de mezunları arasında yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Şentop, konuşmasında hukukun, devleti var eden en önemli unsur olduğu konusuna değindi.
Hukuk öğreniminin üniversite öğrenimi içerisinde çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Şentop, "Bir madeni paraysa bizim hayatımız, onun tura tarafı yaşadığımız hayattır. Onun yazı tarafı ise hukuktur. Devlet dediğimiz şey elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Devleti var eden şey hukuktur. Tabi hukuk fakültelerinde eğitimin nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar var. Yakın zamanda bir takım fikirler konuldu. Mezun olanlar için sınav getirildi. Bunların birer ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Devlet hayatında çok önemli. Görülmesi gereken bölümler var. Parlamentoyla ilgili bu simülasyon kısa da olsa size fikir verebilir. Bunu daha geniş kapsamda, arkadaşlarınızla bizzat meclis binasına gelerek, orayı görerek yapma imkanı da var. Davet edelim oraya sizi. Türkiye, 21’inci yüzyılın önümüzdeki yıllarda dünyada önemli aktörü haline geliyor, gelecek. Bunun sorumluluğu sizde olacak. O bakımdan geleceğe, bizim iddialarımızı, tarihi sorumluluklarımızı bilerek ve bunların takipçisi olarak girmeniz gerekiyor. Sizler bunun taşıyıcısı olacaksınız” ifadelerini kullandı.
Şentop ayrıca konuşmasında hukuk fakültesi öğrencilerini bizzat meclise davet etti. Program sonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a hediye ve plaket takdim edildi. Hukuk fakültesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirildi.

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