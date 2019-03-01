TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'da(2)

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği, adliye, şehitlik ve aile kabristanlığı ziyaretlerinin ardından Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen Trakya Tohum A.Ş. kuruluş törenine katıldı. Şentop, siyasetten önce Marmara Üniversitesi'nde 18.5 yıl görev yaptığını belirterek, "Geçtiğimiz gün Çad Cumhurbaşkanı'nı karşıladık ve kendisiyle heyetler arası bir görüşme yaptık. 1990 yılında Çad'ta göreve gelmiş. Göreve geldiği zaman bir üniversite varmış ve bunu 11'e çıkarttığını söylüyor. Birden 11'e çıkması bir başarı. Türkiye'de tabi üniversite sayısı aşağı yukarı 210 civarında şu anda. Tabi bu tartışılan bir konu üniversite sayısını arttırmakla mı, işe üniversite sayısını arttırmakla mı başlanmalı yoksa, önce hoca yetiştirip sonra üniversiteler kurulmalı. Bu biraz yumurtamı tavukta, tavuk mu yumurtadan tartışması gibi bir şey. Bir yerden başlamak gerekiyor, doğrusu bence üniversitelerin kurulması. Üniversitelerin önce sayısı sonra da kalitesi artması sağlanacak" dedi.

Edirne ve Tekirdağ'daki üniversitelerin farkı misyonlara sahip olduğunu anlatan Şentop, gençlerin üniversitelerinden yeterince faydalanması gerektiğini söyledi. Şentop, "Türkiye stratejik anlamda önemli bir coğrafya içerisinde. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar doğarken, nasıl annesini babasını doğduğu şehri seçemiyorsa tarih olarakta doğacağı zamanı şartları seçemiyor. Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak da çok anlamlı ve 21'inci yüzyılın başındayız. Üçüncü bin yılın başındayız dünyada, 20'nci yüz yılda ortaya konulan siyaset, ekonomi ve sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri bu. Aslında bu yeni sona ermedi, bir takım uzatmaları oynadık yüz yıl boyunca. 21'inci yüz yılın başlarındaki o iki büyük savaş dünyada aslında bazı paradigmaların sona erdiğini gösteriyordu, uzadı" dedi.

'ERBAKAN DEVRE ARASI DERDİ'

Lozan'la ilgili İsmet İnönü'nün bir röportajında, 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diye bir ifade kullandığını hatırlatan Şentop, ?Lozan'da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma çıkarttık demiyor. 100 yıl kazandırdık diyor. Bu bir erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan Hoca da Lozan için bir 'devre arası' derdi. Dünyadaki meseleler 1'inci Dünya Savaşı'nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği içinde 2'nci Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme getirildiği bir süreçtir. Şimdi bizim bugün Türkiye olarak etrafımızda bir çok sorunla ilgili olarak tartıştığımız her şey 100 yıl öncesinin sorunlarıdır. Bir milim bile mesafe alamadığımız bir çok sorun var bunların arasında. Ama bu bir taraftan da dünyada siyasette ekonomide, sosyal hayatta paradigmaların çöktüğü yeni paradigmaların ortaya çıkacağı bir dönemin başlangıcı. Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda. Nüfus ve ekonomik, siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu bir dönemli Lozan, 1'inci Dünya Savaşı sonrası. Türkiye bir çok bakımdan o günün şartlarına göre hamdolsun daha iyi imkanlara sahip. Bu imkanları bir arada tutup organize edip Türkiye'nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya kanalize etmemiz lazım" deyi konuştu.

Konuşmaların ardından Trakya Tohum A.Ş'nin protokolü imzalandı.

TBMM Başkanı Şentop, ardından ailesinin bulunduğu eve geçerek bir süre dinlendi. Ardından Şentop, Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Cengiz Günay ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

