HABER

TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerinden aksaklıklar konusunda bilgi istedi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

"TBMM idari teşkilatının görev alanına giren konularda, TBMM Başkanı olarak şahsımın bizzat haberdar edilmesi gerektiğini düşündüğünüz aksaklıklar veya sizi rahatsız eden uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmanızdan memnuniyet duyacağım"

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden, TBMM idari teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar varsa kendisine bilgi vermelerini istedi.

Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu uyarınca TBMM idari teşkilatının, Genel Kurula, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi, idari ve teknik destek sağlamak, komisyonların ve milletvekillerinin yayın, belge ve bilgi ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu anımsattı.

TBMM idari teşkilatı personelinin, bu kanunla kendisine verilen görev kapsamında Genel Kurul, Başkanlık Divanı, komisyonlar, siyasi parti grupları ve milletvekillerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla üstün bir gayret gösterdiğini aktaran Şentop, parlamentonun çalışmalarının aksamaması için mesai saatlerine bağlı kalmaksızın özveriyle çalıştığını ifade etti.

Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, şunları kaydetti:

"Ancak takdir olunacağı üzere, binlerce personelin yoğun çalışma temposu içerisinde görev yaptığı her kurumda olduğu gibi zaman zaman TBMM idari teşkilatına bağlı birimlerin görevlerini icrasında kısmi aksamaların veya bazı yönleriye milletvekillerimizi rahatsız eden uygulamaların yaşanması ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda siz sayın milletvekillerimizin TBMM İdare Amirlerini, TBMM Genel Sekreterini veya Genel Sekreter Yardımcılarını gecikmeden bilgilendirmeniz durumunda konuyla derhal ilgilenilecek ve yaşanan sorunlara en kısa zamanda çözüm üretilmesi için gerekli gayret gösterilecektir.

Bununla birlikte TBMM idari teşkilatının görev alanına giren konularda, TBMM Başkanı olarak şahsımın bizzat haberdar edilmesi gerektiğini düşündüğünüz aksaklıklar veya sizi rahatsız eden uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmanızdan memnuniyet duyacağımı bilmenizi isterim. Bu kapsamda, TBMM Özel Kalem Müdürlüğü personelini, milletvekillerimizin TBMM idari teşkilatı ile ilgili gözlem, eleştiri veya önerilerini şahsıma iletmekle bizzat görevlendirmiş bulunmaktayım."

TBMM Başkanı Şentop, idari teşkilat çalışmalarının niteliğinin arttırılması konusunda, milletvekillerine göstereceği iş birliği için de teşekkür etti.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Prag Büyükelçisi Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanına sunduPrag Büyükelçisi Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanına sundu
“3’üncü Dünya Savaşı başladı”“3’üncü Dünya Savaşı başladı”
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Mustafa Şentop TBMM İdari Teşkilat

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.