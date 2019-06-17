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TBMM Başkanı Şentop: “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağolsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun” dedi.TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır’ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır’ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir” ifadesine yer verdi.
TBMM Başkanı Şentop, “Mısır’da yaşananlar ve halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi’nin başına gelenler, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretliktir. Mursi ve yol arkadaşları, Mısır’a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertibiyle devrilmiş, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir. Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin” dedi.

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