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TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA tarafından yapılan iki projenin açılışını yaptı - Şentop: "TİKA, Türkiye'nin en önemli markası haline geldi"

ULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA'nın Türkiye'nin en önemli markası haline geldiğini söyledi.

Resmi ziyaret için Moğolistan'ta bulunan Şentop, bugünkü temasları çerçevesinde, Moğolistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım törenine katıldı.

Şentop, pulların hazırlanmasını sağlayan Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile Moğolistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Moğolistan Parlamentosu Güvenlik ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar'a teşekkür etti.

Şentop, daha sonra yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılışını yaptı.

TİKA'nın birçok ülkede birçok proje gerçekleştirdiğini belirten Şentop, "Bunu gerçekleştirirken sadece finansman sağlamakla kalmıyor, farklı projelerden ve farklı bölgelerden edindiği tecrübeleri bir araya getirerek anahtar teslimi projeler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

TİKA'nın Türkiye'nin en önemli markası haline geldiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Birçok ülkeye gittiğimizde TİKA ismini ve TİKA'yı temsil eden kişileri bizden daha fazla tanıyorlar. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bu bakımdan da dünyadaki birçok ülkeden farklı bir yaklaşım içerisinde. Türkiye, geçen yıl kalkınma ve insani gelişme yardımları bakımından dünyada en fazla yardımda bulunan ülke. Dünyada çok zengin ülkeler var. Türkiye ilk sırada yer alan ülkelerden birisi değil ama gönlü zengin. Çünkü biz dünyada bütün insanlar için asgari bir gelişme standardı sağlanmadıkça hiç kimse için huzur ve barış içinde bir hayat olmayacağı kanaatindeyiz."

- Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu

Şentop, ayrıca Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Dil Politikaları Konseyinde hazırlanan ve TİKA tarafından bastırılan "Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu" basım törenine de katıldı.

Şentop burada da bu projelerin Moğolistan makamlarının belirlediği ihtiyaçlar ve talepler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, diplomatik ilişkilerin 50. yılı olmasına rağmen iki ülke halklarının binlerce yıllık tarihi olduğunu söyledi.

İki ülkenin geçmişten geleceğe güçlü bir ilişkisinin mevcut olduğunu dile getiren Şentop, "Bunu daha fazla geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Şentop, sözlüğün, Moğolcanın gelecek kuşaklara doğru aktarımını sağlayacağını belirtti.

Moğolistanlı yetkililer, konuşmalarında, TBMM Başkanı Şentop ile TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer'e teşekkür etti.

TİKA'nın son bir yılda Moğolistan'da çeşitli alanlarda 67 projeyi hayata geçirdiği bildirildi.

Öte yandan, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler onuruna akşam yemeği verdi.

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