TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da

TİKA'nın birçok ülkede birçok proje gerçekleştirdiğini belirten Şentop, "Bunu gerçekleştirirken sadece finansman sağlamakla kalmıyor, farklı projelerden ve farklı bölgelerden edindiği tecrübeleri bir araya getirerek anahtar teslimi projeler gerçekleştiriyor." diye konuştu.

TİKA'nın Türkiye'nin en önemli markası haline geldiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Birçok ülkeye gittiğimizde TİKA ismini ve TİKA'yı temsil eden kişileri bizden daha fazla tanıyorlar. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bu bakımdan da dünyadaki birçok ülkeden farklı bir yaklaşım içerisinde. Türkiye, geçen yıl kalkınma ve insani gelişme yardımları bakımından dünyada en fazla yardımda bulunan ülke. Dünyada çok zengin ülkeler var. Türkiye ilk sırada yer alan ülkelerden birisi değil ama gönlü zengin. Çünkü biz dünyada bütün insanlar için asgari bir gelişme standardı sağlanmadıkça hiç kimse için huzur ve barış içinde bir hayat olmayacağı kanaatindeyiz."

- Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu

Şentop, ayrıca Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Dil Politikaları Konseyinde hazırlanan ve TİKA tarafından bastırılan "Moğolca Sözlük ve İmla Kılavuzu" basım törenine de katıldı.

Şentop burada da bu projelerin Moğolistan makamlarının belirlediği ihtiyaçlar ve talepler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, diplomatik ilişkilerin 50. yılı olmasına rağmen iki ülke halklarının binlerce yıllık tarihi olduğunu söyledi.