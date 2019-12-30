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  4. TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Meclis'te bir araya geldi.

Şentop, yaptığı konuşmada, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Şentop, "Üst düzeydeki bu ziyaretinizi, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin büyük bir göstergesi olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Moldova Başbakanı Ion Chicu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Moldovalı bakanlar ile her iki ülkeden milletvekilleri yer aldı.

Şentop daha sonra, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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