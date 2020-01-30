HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. TBMM Başkanı Şentop, mübadelede yaşamını yitirenleri andı

TBMM Başkanı Şentop, mübadelede yaşamını yitirenleri andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

"Bundan 95 yıl önce mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakmak zorunda kaldılar. Mübadele yollarında vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesine ilişkin yayımladığı mesajında, mübadele yollarında vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 95 yıl önce mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakmak zorunda kaldılar. Limanlarda, tren istasyonlarında haftalarca, aylarca beklediler.

Her yıl olduğu gibi mübadil kuruluşlar bu yıl da savaş ve göç yollarında hayatını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktılar. Mübadele yollarında vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklamasıAli Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Şentop mübadele

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Son dakika: Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline sert tepki

Ali Babacan’dan yeni parti açıklaması: Herkesin içi rahat olsun

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana! CHP lideri İnce'nin annesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce aylar sonra yan yana!

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile çok sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Yunan vekile sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.