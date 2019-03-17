TBMM Başkanı Şentop: “Ne olduğu belirsiz insanların tehditlerine pabuç bırakacak değiliz”

Tekirdağ’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda’daki terör saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var. Türkiye gerçekten itibarlı bir ülke haline geldi bundan rahatsızlık duyan bu tür hastalıklı vicdan ve idrak sahibi insanlar ve çevreler var. Türkiye’ye yönelik tehditlerinde bunları gülerek karşılıyoruz. Ne olduğu belirsiz insanların tehditlerine pabuç bırakacak insanlar değiliz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Ziraatbiyotek’ isimli projenin tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretime Biriminin proje toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada yaptığı konuşmasında, “Malumunuz Cuma günü çok vahim belki uzun yıllar benzerini görmediğimiz bir vahşetle, bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Camide cuma namazı kılmak için toplanan Müslüman kardeşlerimizin üzerine bir ırkçı, İslam düşmanı, İslamafobi diyor batılılar İslam düşmanlığı hislerle, duygularla, ideolojilerle yetişmiş birisi bir saldırı düzenledi. O masum insanlardan 50 kişi bugün 50’ye ulaştı o sayı katletti, şehit etti. Bir o kadar da yaralı kardeşimiz var. Ben öncelikle orada vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tabii bu şahsın bazı notları kamuoyuna da yayıldı. Bunların içerisinde çok dikkat çekici olan, bilhassa silahında yazılı olan isimler hep Osmanlı’nın büyük komutanlarının, padişahlarının katili olan bazı teröristler daha tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman Viyana kuşatmasına dair bazı bilgiler Türkiye ile ilgili, bizim kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var. Daha açık da bunu söylüyor ‘Türkler ne arıyor’ diyor. ‘Boğazların batısında bunlar boğazların doğusuna çekilsin de gitsinler’ diyor. ‘Orada istedikleri gibi yaşayabilirler’ falan diye konuşan bir adam. Bunları da biraz tarihi Vakıa planı işte daha önce buranın adı İstanbul değildi ‘Konstantina’ falan diyor işte olmuş 600-700 sene önce. İyi de bu adam kim bu adam İskoçyalı Avustralya vatandaşı Yeni Zelanda’da da katliam yapıyor. Sen Yeni Zelanda’da ne arıyorsun, Avustralya’da ne arıyorsun ne münasebetle gitti senin babaların, ataların oranın yerlileri değilsiniz. İskoçyalı olduğunu söylüyor adam niye işte bir sömürgeci olarak Avustralya’ya gidiyor gidenlerin çocuklarından neslinden birileri bunlar” diye konuştu.

“Bunları yeşerten zehirli bir iklim var batıda”

Şentop, “Tabi bu sadece münferit bir terörist olsa öyle bir şans olsa çok fazla belki olayın büyüklüğü ayrı ama zihniyet itibarıyla çok fazla dikkate alınmayabilir. Fakat bunları yeşerten zehirli bir iklim var batıda. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın açıklamaları bu olayla ilgili İslam düşmanlığından, İslamafobi’den hiç bahsetmiyor. Bu açıklamalarda bu şahsa da terörist demiyor, saldırgan diyorlar. Yine Amerikan basınında özellikle İslamofobi kavramını kullanmadan, İslam düşmanlığı kavramını kullanmadan ve bu şahsa terörist denilmeden bununla ilgili haberler yorumlar yapılıyor. İşte bu zihniyette bu teröristleri İslam karşıtı, İslam düşmanı. Türkiye düşmanı bu teröristlerin yeşermesine yetişmesine imkan sağlayan bir zemin bizi rahatsız ediyor. Bütün dünyada tabii bizim için sadece İslam dünyası için değil insanlık için bir tehdittir. Bu katliama benzer bir katliam biliyorsunuz daha önce Norveç’te yaşandı. Orada o teröristin o da yabancı düşmanı, o da ırkçı, faşist bir terörist. Katlettikleri de Müslüman falan değildi, sadece mesaj vermek için bunu yaptığını söyledi. Dolayısıyla terörizmin ve teröristin bugün Müslümanları öldürmüş olması, katletmiş olması Müslüman olmayan farklı inançlardan kişiler için bir bahane denilebilecek anlayış doğurmamalı. Terörü ve teröristin bugün Müslümanlara, dünyada yaşayan başka inançlar, insanları da bir gün mutlaka bulacaktır Topyekün teröre, bu ırkçılığa, beyaz ırkçılığına yine bu İslam düşmanlarına karşı bir tavır alınmazsa dünyanın geleceği açısından, dünya barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız” şeklinde konuştu.