TBMM Başkanı Şentop Nevşehirli çocuklarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nevşehir'den TBMM'ye okul gezisi düzenleyen çocuklarla bir araya geldi.

Şentop, öğrencilerle Meclis Ana Binası önünde görüşerek, onlarla sohbet etti. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Şentop, onları Mecliste görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi, bazı öğrenciler de Şentop ile özçekim yaptı.

Çocukların Meclis ziyaretine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de eşlik etti.

