HABER

TBMM Başkanı Şentop, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikah şahidi oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iş adamı Özkan Öztürk ile Elif Sena Sarıbaş çiftinin nikah şahidi oldu.

Bir otelde düzenlenen düğünde Özkan Öztürk ve Elif Sena Sarıbaş'ın nikah şahitliğini, Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin ile 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı.

Nikah töreninin ardından Şentop, çifte iki cihan saadeti dileyerek "Evlenmek, bütün toplumların adeti bizim inancımızda Cenabıhakk'ın emri, peygamberlerin sünnetidir. Onun için evlenme akitleri diğer akitlerden farklı törensel bir akit olarak düzenlenmiştir. Manevi boyutu da olan akittir. Bütün toplumlarda böyle bir boyutu vardır." dedi.

Çifti tebrik eden Şentop, Rum Suresi'ni anımsattı ve şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim Rum Suresi 21. ayette evlenenlere üç hediye veriyor. Sekinet, meveddet ve rahmet. Diyor ki sekinet iç huzuru, gönül rahatlığı, sükun. Meveddet sevgi, muhabbet. Rahmet ise sadece hoşa giden, sevilen işler ve sözler için değil, hoşa gitsin gitmesin bütün işleri, sözleri, tavrı için birbirlerine karşı bir muhabbet, merhamet anlayışı içerisinde olmaları eşlerin. Bu üç hediyeyi layıkıyla yerine getirdiğimiz, sahiplendiğimiz takdirde zor olan evlilik hayatı gençler için de kolaylaşmaktadır."

Daha sonra Şentop, gelin Elif Sena Sarıbaş'a aile cüzdanını verdi, diğer şahitler de yeni çifte mutluluk dileğinde bulundu.

Bu arada Moğolistan devletinin yabancılara verdiği en üst düzey liyakat nişanının sahibi olan tek Türk vatandaşı genç iş adamı Özkan Öztürk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin konu edildiği dizide başrol oynamıştı. Moğol devlet televizyonu MNB'de yayınlanan dizi, 2018'de ülkede en çok izlenen dizi olmuştu.

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
MSB: “PKK/YPG’li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor”MSB: “PKK/YPG’li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor”
MSB'den 'güvenli bölge' açıklamasıMSB'den 'güvenli bölge' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meclis Başkanı Şentop nikah

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

Demledikleri çay sonları oldu! Aksaray'da iki genç ölü bulundu

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

19 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı!

Dikkat: Meteoroloji uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.