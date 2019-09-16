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TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'in Çerkezköy ilçesinde okul açılış törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var.

TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'in Çerkezköy ilçesinde okul açılış törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde hayırsever Yusuf Şenel'in yaptırdığı Yusuf Şenel Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ek binası ve Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Halk oyunların gösterilerinin yapıldığı Yusuf Şenel Ortaokulu'nun açılışında konuşan Şentop, genel bütçeden ayrılan paylarda 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış olduğunu söyledi. Şentop, "Açılışını yaptığımız 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının çocuklarımız, öğretmenlerimiz, veliler, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bugün de burada Şenel ailesinin yaptırdığı okulun açılışı için buradayız. Tabi devlet birçok alanda kurumlar ve binalar yapıyor, eğitim öğretim alanında da çok güzel eserler meydana getirdi. Son 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7.5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir. Bu 17 yıl içerisinde 309 bin yeni derslik kazandırıldı. Yine öğretmen sayımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştirildi" dedi.
Eğitimde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyleyen Şentop, '"Öncelikle ideolojik bakış açısıyla okullarda verilen eğitim anlayışında değişiklikler meydana geldi. Ardından müfredatta yeni anlayışlara uygun kitaplar hazırlandı. Öğrencilerimizin okumayla ilgili sıkıntısı ve maddi zorlukları da burslarla aşıldı. Bu okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra diğer okulların açılışlarına katılmak üzere Yusuf Şenel Ortaokulu'ndan ayrıldı.

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TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekirTBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekirTBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekirTBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir

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