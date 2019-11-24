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TBMM Başkanı Şentop: Öğretmenlerimiz sayesinde istikbalimize güveniyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilerle bir araya geldi.

Halil YILMAZ- Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilerle bir araya geldi. Şentop yaptığı konuşmada, “Öğretmenler sayesinde istikbalimize güvenle bakıyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için Florya'daki Atatürk Deniz Köşkü’nde, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi. Çok sayıda eğitimcinin katıldığı yemekte Mustafa Şentop, öğretmenlerin tek tek elini sıkarak, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Etkinliğe katılanlar arasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yer aldı.

YARINLARIMIZ BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK

TBMM Başkanı Şentop, eğitimin ve öğretmenlerin önemine değinerek, şunları söyledi: “Öğretmenliğin kıymetini bilmemize, anlatmamıza imkân sunan güzel bir gündeyiz. Bu gün vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Özel günler anılır, kutlanır, idrak edilir. Öğretmenlik, 82 milyonun ilgili, iltisaklı olduğu bir meslek. Bu sebeple 24 Kasım gününde öğretmenlerimizi anmayı hepimiz için millî bir vazife kabul ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 1 milyona yakın öğretmenimiz 18 milyon evladımızın eğitim-öğretiminden sorumlu. Tabiî bu sayıya da özel okullarımızdaki 150 bine yakın öğretmenimizi de eklersek 1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. Akdeniz’deki Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta dahil dünyada BM üyesi 38 devletin nüfusu bizimi eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek. Yarınlarımız inşallah bugünden daha iyi olacak. Kendi yaptığımız çalışmalar, öğretmenlerimize duyduğumuz inanç ve güvenle böyle konuşuyorum.”

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