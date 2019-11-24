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TBMM Başkanı Şentop öğretmenlerle Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler bir araya gelerek yemek yedi.

Halil YILMAZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-TBMM Başkanı Mustafa Şentop 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler bir araya gelerek yemek yedi. Şentop, yemekten sonra öğretmenlerle birlikte Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için, öğretmenlerle birlikte yemek yedi. Çok sayıda öğretmenin katıldığı yemeğin ardından Şentop, öğretmenlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlendiği yazlık olarak bilinen Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi.
Burada Atatürk'ün eşyaları ve kaldığı odaları gören Başkan Şentop, rehbere köşkle ilgili çok sayıda soru sordu. Öğretmenlerin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Mustafa Şentop, gezinin ardından Florya'dan ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

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