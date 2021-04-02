TBMM Başkanı Şentop: Oylamanın yenilenmesi ilk defa olmuyor

Şentop "Oylamanın yenilenmesi ilk defa olmuş bir şey değil" dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, muhalefet oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin iktidarın itirazı üzerine yeniden meclis gündemine alınması kararına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler" diyen Şentop "Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul'da doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır" dedi.

Teklif, AKP ve MHP milletvekilleri oylamaya katılmayınca muhalefet oylarıyla Çarşamba gece yarısı reddedilmişti. Bunun üzerine teklifin yeniden oylanması için TBMM Başkanlık Divanı’nın toplantıya çağrılması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop göreve çağrılmıştı. Ardından oylamanın yenilenmesine ilişkin hazırlanan TBMM Başkanlığı tezkeresi oya sunuldu. AKP ve MHP'lilerin gece katılmadıkları oylamaya bu kez tam kadro katılmaları dikkat çekti. Dün gece yapılan oylamada, kanun teklifi oylamasının yeniden yapılması kabul edildi.