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TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birlik Toplantısına katılmak üzere Katar’a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Toplantısına katılmak üzere Katar’a gitti.TBMM Başkanı Şentop, Katar ziyareti öncesinde gazetecilere Esenboğa Havaalanında açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Toplantısına katılmak üzere Katar’a gitti.

TBMM Başkanı Şentop, Katar ziyareti öncesinde gazetecilere Esenboğa Havaalanında açıklama yaptı. Şentop, Parlamentolararası Birliğin 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar’a ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, "Palamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay, Palamentolararası Brilik Türk Grubu üyeleri Mevlüt Karakaya ve Hişyar Özsoy, Abdul Ahad Andican’dan müteşekkil bir heyet eşlik edecektir. Parlamentolararası Birlik farklı siyasi sistem ve düşüncelere sahip parlamenterler için diyalog ve parlamenterler diplomasinin merkezidir. Halkımızın temsilcisi olan biz parlamenterlerin çeşitli konulardaki görüş ve tecrübelerini birbirlerinde aktarmalarına imkan veren Parlamentolararası Birlik, küresel sorunlara çözümler geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Gürcistan ve Rusya Federasyonu Parlamento Başkanları ile diğer ülke Parlamento Başkanları ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapacağını söyleyerek, ikili ilişkiler ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Şentop, "Genel Kurul konuşması dışında, İslam İşbirliği Teşkilatı Asamblesi, Danışma Toplantısı, Parlamentolararası Birlik bünyesinde ortak ve gözlemci üye statüsünde bulunan Parlamenter Asamble Başkanları ile Danışma Toplantısı ve Meclis Başkanları Diyalog toplantısı çerçevesinde hitaplarda bulunacağım. Ayrıca Asya Parlamenter Asamblesi Koordinasyon toplantısını yöneterek, konuşma yapacağım." şeklinde konuştu.

Şentop, sözlerine şöyle devam etti:
"Son derece önemli gördüğümüz ’Irkçılık, hoşgörüsüzlük, İslamofobi, ve yabancı düşmanlığının önlenmesi ve bu sorunlarla mücadele edilmesi’ başlığının acil gündem maddesi olarak ele alınması yönünde başvurumuzu birkaç gün önce Parlamentolararası Birlik Başkanına iletim."

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